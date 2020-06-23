【專訪】吳卓羲被媽咪催先造人後結婚 憧憬拖另一半逛街市 (22:25)

吳卓羲（右）曾估計黃宗澤（左）是他和馬國明三人之中最早結婚一個。（劇照／明報製圖）

吳卓羲在熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》中的角色找到真愛，現實生活中的他卻仍是孤家寡人，媽媽和朋友都戥他心急。吳卓羲笑說：「阿媽都講過兩次，但她明白我冇時間結婚，她叫生仔先，哈哈。不過在疫情之下，都不能夠出街，點識女仔？都要時間追求、相處、了解，無理由剛識女仔，叫人返屋企了解，要一步步來。我都想過有一天拖着另一半，好似普通人去逛街市，買餸回家煮飯仔。」

吳卓羲希望將來的另一半靚女、心地好，孝順更是重點；他專心外出工作時，對方可以幫手照顧家人。至於疫情期間工作減少，令他多了時間陪家人，「近來家庭聚會多了，阿姨、家姐、媽咪喜歡打麻將，我就企旁邊斟茶遞水、買外賣，控制家傭煮餸。親子環節就是一齊食飯，現在會跟媽媽傾工作拍攝情況、講是非，回想起我在TVB年代，收工回家，媽媽已睡覺，到我起身返工，她又未起身，一年加埋見不到一個月」。

圈中不少男星怕影響事業，選擇跟另一半發展地下情，吳卓羲認為緣分到就擋也擋不住，「如果遇到個女仔性格好吸引我，不會只顧工作，都照去愛，拍拖、結婚、生仔」。提到跟他同期出道的馬國明及黃宗澤（Bosco）等鑽石王老五，他覺得誰先跑出成家立室？吳卓羲笑說：「林峯，哈哈哈！我估不到林峯突然間好快，以前以為Bosco先結婚，因為他當時有拍拖。下個到誰，真的不知道。」

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（即時娛樂）