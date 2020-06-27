【神秘兒子】四太梁安琪首認何猷邦身分：他不能夠被打擾 (18:06)

梁安琪表示猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。（資料圖片）

四太梁安琪發聲明稱何猷邦是她和何鴻燊的兒子。（資料圖片/大會提供）

賭王何鴻燊在上月26日離世，享年98歲，何家今天在報章登訃聞，在訃聞子女名單上，多了一位名叫何猷邦的兒子，其輩分是在三太兒子何猷啟之後，四太兒子何猷亨之前，而這位神秘兒子身分曝光後，四太梁安琪向傳媒發聲明，指猷邦是她和何鴻燊的兒子，不過因為身體原因，家族從未對外公布過有關猷邦的信息。四太梁安琪的聲明全文如下：

「致所有關心我們的朋友們：

大家好，我是梁安琪。今天，我鄭重地和大家介紹一下何鴻燊先生和我的孩子，不是傳言中的何猷佳，他叫何猷邦。

因為身體的原因，家族從未對外公佈（布）過他的任何信息。由於何先生的不幸離世，按照傳統習俗，何猷邦的姓名會鐫刻在他父親的墓碑上。我理解我先生作為公眾人物，他的一切都會被外界關注。但先生和我為猷邦所做出的選擇，也希望得到足夠的尊重與隱私保護。

作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。

猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。一直以來我們家都會一起去旅行，舉辦生日會，讓他的生活更快樂。我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排。

猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解，和互相的愛護。

這是我們第一次也是最後一次就此事向公眾說明，萬望大家理解。感謝。」

相關新聞：【賭王訃聞】四房同以妻稱呼 何鴻燊第17名兒子何猷邦身分曝光

（即時娛樂）