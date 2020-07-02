與太太結婚前四度移情 雷有輝自認花心︰樂手比較多情 (14:52)

雷有輝自言樂手比較多情，幸得太太多次包容，現在的他是個「愛妻號」。（大會提供 / 明報製圖）

太極樂隊主音雷有輝（Patrick）接受香港開電視《是敢的》訪問，分享音樂路上的生涯。他直言在事業上沒有半分遺憾，但在感情路上有缺失，感激太太多年來的包容，還有好兄弟鄧建明（Joey Tang）的照顧。

Patrick回憶13歲與哥哥雷有曜組樂隊參加歌唱比賽，獲賞識展開了歌唱事業，初入行時曾為汪明荃、鄭少秋、林子祥等人唱和音，第一次入錄音室時連樂譜也不會。1984年，太極樂隊成立，憑首張專輯《紅色跑車》一炮而紅。

Patrick透露當時的老闆曾問過太極7子可想過減人，他說︰「其實當時的老闆，有問過我們有否打算減少一點人，一份糧7個人分，很薄，而且人多易爭吵。當時血氣方剛的我當然拒絕，因為兄弟情更重要，利益上的確分薄，但樂趣及滿足感是無價。」

太極樂隊火速成名，Patrick卻有點迷失。他表示：「組樂隊要保持狂野心態，所以我每晚也要過夜生活，常去喝酒、去玩。Joey比較理性，我每次都喝醉了，由他扶住我、照顧我。」1990年代中，太極樂隊決定減少作品，各自發展，Patrick笑言是因為喝酒太多、太累。

事業上，Patrick沒有半點遺憾，但感情上，他卻留有瑕疵。Patrick透露和太太是初戀，兩人曾四度分手。他說：「樂手比較多情，是自己不好，容易認識了別人。」他感激太太多次包容，亦感謝跟他拍過拖的女朋友：「我小時候不懂談戀愛。其實談戀愛是一門學問，我是家中被寵壞的幼子，往往不懂如何處理一段關係，很自我中心，不為他人設想。我想我以前的女朋友都對我印象很差。」

除了太太之外，Patrick亦特別感激Joey Tang，坦言兩人的關係比親兄弟更親密。他說︰「他很保護我，他很怕我當眾出醜，很多時候我在公眾場所，喝醉會大哭，他會抱住我，扶住我離開。」

（即時娛樂）