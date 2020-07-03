7‧11開網上慈善音樂會 陳奕迅走入冇人紅館 回憶從前點滴 (17:03)

香港現場演出及制作行業協會今日舉行記者會，宣布成立「演制抗疫基金」，目前基金已獲得多個機構捐款合共港幣500萬元，將向受新冠肺炎疫情影響的業界從業員提供協助。

協會亦公布他們將於7月11日舉行由「演制抗疫基金」 衍生的首個大型活動 - 陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》。陳奕迅（Eason）參與此次音樂會不收酬勞，更邀請眾多音樂界好友一起精心設計演出內容。是次音樂會將於當日早上6時及黃昏5時兩段時間進行，並在「香港演出及制作行業協會」的官方facebook專頁及YouTube頻道，以及全球多達數十個電視台和網上平台直播。

Eason特意走入停止了演出接近200天的紅館內拍下短片，分享他對紅館的感受。Eason說︰「來了紅館很多次，未見過紅館那麼靜。如果不是疫情的關係，紅館不會休息那麼耐。我第一次來紅館，應該是電視台的演出。其實紅館最特別之處是4面，幾正﹗我向這邊唱時，後面觀眾望住我背脊，赤裸裸被大家看晒﹗我想，全世界大部分演唱會都是單向的。香港好得意，大部分歌手都要跳舞，要排舞，要排4面。」

紅館四面觀眾席以不同顏色區分，但Eason坦言有時也分不清要看那一邊。他續說︰「除了演出之外，後台也給了我寶貴回憶。剛才我行入後台時，幾冷冰冰，但一有騷舉行，現場就變成一片花海。當藝人是非常幸運，有工作人員帶你入後台房間，見到其他幕後工作人員，好正，後台真的很熱鬧﹗面對這個疫情，沒人會預計到，今日狀況有幾壞，明天其實都是新的一天。你不會知道新的一天是好是壞，正如地球不會因為你的心情而改變，生活仍要繼續，太陽照常升起，但我相信無論好壞，始終都會過去。」

（即時娛樂）