【林丹背妻偷食遭重提】趙雅淇忠告女性朋友：蒼蠅不叮無縫的蛋 (19:48)

有「超級丹」之稱的中國羽毛球一哥林丹，日前宣布退役，結束20年羽毛球生涯。林丹在羽毛球壇戰績亮麗，不過3年多前驚爆他背住太太謝杏芳，偷食內地模特兒趙雅淇一事，令林丹形象盡毀，雖然獲太太原諒，但事件無疑令他留下人生污點。

事隔數載，趙雅淇因林丹宣布退役再惹關注，她在微博貼文：「三年，這次又被牽扯其中，瞬間憶起那年...那時的我是個小演員，情感走錯了方向，沒有危機公關，沒有水軍，在風口浪尖時，演藝邀約不斷，而我卻只想快點平息，選擇淡出娛樂圈。時間是最好的見證，我從來都沒有通過那件事佔什麼便宜﹗更沒有因為某人而改善了生活或工，還搭上了罵名...」

趙雅淇表示年輕時會遇到不同誘惑，在情感中亦會有錯誤選擇：「走錯了方向，及時煞車，一個人承擔，一個女人來背鍋，我認了﹗也想忠告那些可能會在感情中選擇錯誤的女性朋友，擦亮雙眼，蒼蠅不叮無縫的蛋，千萬不要被甜言蜜語蒙騙做那個蛋，最終受傷的是自己。也請那些蒼蠅們控制好自己，有點責任心別禍害未婚女性了？」最後她若有所指說：「外面的世界或許很精彩，但請已婚的留步。」

（即時娛樂）