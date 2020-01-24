【賭王喪禮】紅白玫瑰將靈堂打造成花海 傳費用高達200萬 (19:50)

【今日直擊】賭王何鴻燊於5月26日離世，享年98歲，四房後人今日在香港殯儀館為賭王守靈，明天下午2時舉行公祭，後日出殯，之後再擇吉日安葬。

賭王的靈堂設於1樓大禮堂，由於賭王高齡離世屬笑喪，靈堂佈置成紅、白玫瑰花為主的花海，賭王的遺照由紅玫瑰包圍住。靈堂橫匾由與賭王共事數十年的蘇樹輝撰寫，「笑語帷幄」代表賭王生前做人做事都風趣幽默、舉重若輕，如將軍在軍營中談笑用兵，萬事運籌帷幄，統領全局。

3位太太的心形玫瑰花圈並列放在靈堂中央，中間二太藍瓊纓的花圈寫有「白頭永訣」、三太陳婉珍則寫有「痛斷琴弦」，四太梁安琪就以「情意難忘」表達她對丈夫的不捨。賭王17名子女的花圈並列後排，早前才曝光的四房兒子何猷邦送上的花圈，就放置在四太的花圈旁。

有消息指，賭王喪禮的花飾佈置由花藝師Gary Kwok（郭慧敏）負責，動用了過萬朵荷蘭鮮花，包括白玫瑰、紅玫瑰、蘭花、繡球花，將靈堂打造成花園園林，殯儀館的大堂、牆身亦以白玫瑰及樹葉佈置。據知，單是花飾的費用已高達200萬元。

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（即時娛樂）