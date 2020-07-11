曾戀愛4次慶幸分手收場 薛凱琪揀男友唔使靚仔最緊要可愛 (20:16)

薛凱琪（Fiona）前年約滿太陽娛樂後，曾傳她會過檔麥浚龍（Juno）或古天樂旗下，結果她選擇返回初出道時的娘家「華納唱片」。Fiona日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，承認曾接觸過其他公司，最後決定返娘家，是因為大家曾經合作過，她不用裝飾什麼，華納也了解她最想盡快推出新歌的願望。

她坦言8年前轉投太陽娛樂後，曾被歌迷投訴她少了出歌。Fiona說︰「北上拍戲拍劇多了，不代表我只為錢看。當時少了出歌，是因為我對歌曲有要求。其實我在太陽娛樂時，也有派過《週末畫報》、《冷笑話》等好歌。太陽娛樂跟華納唱片不同，太陽娛樂有開拍電影，這是不能比較，很難揀我喜歡電影還是音樂多一些，我是一個『多元化工作狂』，拍戲多了當然會有歌迷投訴，但我人只得一個，我只想帶快樂給大家。」

Fiona透露曾幻想30歲前結婚，夢想有白馬王子出現。她說︰「我拍過4次拖，幸好沒跟這些人一起，當然曾經被欺騙過，但怎樣騙就不談了。」Fiona認為理想的伴侶只要外表可愛、會搞笑就夠，不用靚仔。提到方大同、房祖名等緋聞男友名字時，她說︰「他們只是我的好閨密。」

Fiona對感情、婚姻仍有憧憬，抗拒被標籤為「盛女」。她說︰「你知不知，我這些有多珍貴及罕有﹗（黃金筍盤？）你要這樣形容，我不會反駁！做人最重要有希望，對感情也是，這就是吸引力法則。」

（即時娛樂）