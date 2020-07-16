【聚集半百人】楊明莊思明出席電影開鏡儀式 遭街坊投訴無戴口罩 (15:15)

楊明等演員雖然被人投訴，但亦很受大家歡迎要求影合照。（孫華中攝）

【今日直擊】第三波疫情爆發下，電影《時代》今日如常於大圍一茶餐廳舉行開鏡拜神儀式，楊明、莊思明、莊思敏及曹永廉等10多名戲中演員出席，除演員和記者外，現場吸引大批街坊圍觀，聚集過半百人，社交距離很密集，相當危險。其間，有巡邏警員上前了解，之後向電影工作人員登記，有街坊向警員投訴演員無戴口罩，大嗌很危險。

楊明與女友莊思明一同受訪，戲中他們分別飾演警察及新聞主播，並不是演情侶。被問到電影是否跟去年的社會運動有關？楊明說：「不算，是講時下年輕人的思維變化，可能有些事想錯了，後來才發現事實真相，去反思。」會否覺得戲名很敏感？莊思明說：「不會，電影公司本身名字都叫『時代』。」她指第三波疫情爆發下開工，工作人員會戴上口罩，演員未埋位前會隔開坐，並自備迷你空氣清新機，故不用太擔心，而拍攝進度暫時未有影響。

莊思敏戲中與曹永廉是兄妹關係，飾演雜誌社老闆，上星期已經正式開工，在新一輪限聚令實施下暫時未有影響，台前幕後會戴口罩，以及避免到人多地方。提到街坊投訴演員沒戴口罩？莊思敏自言做演員比較尷尬，工作上鏡不可能戴，但收工會即戴，也是保護自己。

（即時娛樂）