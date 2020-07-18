布志綸認Mr.解散原因欠溝通 曾介意被叫「十億駙馬」 (13:58)

歌手布志綸（Alan）接受商台《1圈圈 星光背後》節目主持人梁泰來訪問，大談他身為主音的樂隊Mr.解散之謎及被外間封為「十億駙馬」的感受。

樂隊Mr.曾三度於紅館開騷，大受樂迷歡迎，可是2013年參與一場被形容為「維穩騷」演出後，備受外間批評，之後再爆出成員跟環球不咬弦，有傳隊員之間鬧分歧，促使樂隊於2016年步入解散命運。對於當年Mr.解散之謎，布志綸指當年無論樂隊與唱片公司之間、抑或是樂隊成員之間，皆有太多的誤解，「與公司之間或是我們5人之間都有磨擦，中間有太多誤解，我覺得是溝通問題，亦追唔番，是很可惜」。布志綸往後作獨立發展，難免被扣上解散主因的帽子，他說：「最初沒預計過，當然會被某些歌迷藐，無不開心，但經歷這3年，是捱過了，明白我的人就會了解。」

布志綸於2014年與富家女陳雪瑩（Sally）結婚，被外間封為「十億駙馬」，他在節目內直認曾介意被人標籤，並重申與太太一直財政獨立，「太太也不是靠外家庇蔭，我們經濟一向獨立，太太也不會問屋企攞錢，她也是很勤力工作的人。人家怎看我沒辦法，香港人太喜歡標籤人。太太也不會看娛樂新聞，所以亦不會理」。

（即時娛樂）