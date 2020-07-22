【電台爆疫】新城知訊台執行總監程凱欣確診 全台暫停運作 (15:42)

本港第三波疫情爆發，新城電台今天（22日）發出內部通知，稱該台有員工初步確診，電台黃埔辦公室要關閉及消毒，除新聞部維持最低限度必要人員，留守至下午5時半外，全台暫停運作，只以自動化電腦運作播歌，並暫定明天（23日）全台繼續關閉。

據新城公關表示，新城電台有一位員工今日（22日）初步確診，電台早前已進行了專業消毒；得悉有員工確診後，新城電台再次為電台每一個地方進行專業消毒。而電台廣播隨即亦進行三台聯播，繼續向市民提供廣播服務。

至於初步確診者原來是新城知訊台執行總監程凱欣，湊巧日前程凱欣在活動中，曾跟確診女歌手施匡翹有接觸，期間兩人都沒有戴口罩。

新城DJ葉文輝（啤梨）對於公司有同事確診，他接受《明報》訪問時表示，擔心確診同事，希望對方早日康復。啤梨表示平時開咪時段，是逢周一至周五，早上10時至中午12時，由於施匡翹曾在新城開咪做節目，啤梨表示這幾天留家以電話做直播，並沒有回公司。他又指入行做DJ至今，公司未曾用過這緊急機制（指全台暫停運作），他原定明天回公司開咪，但現時未知情況如何。他表示公司已為員工做核酸檢測，今晚或明早會知道檢查報告結果。

（即時娛樂）