MIRROR ERROR隊員成立個人品牌 踩入時裝界做老闆 (22:33)

next

MIRROR成員Ian、Tiger及ERROR成員193、保錡,原來除了演藝工作外,也分別創立了自己的時裝品牌,踩入時裝界大展拳腳。

Ian的時裝品牌「iNDIPANDANT」昨天正式面世,疫情下開網店的他未擔心生意,稱如此環境下開網店更好。他說︰「大家不敢外出留在家,反而多了時間上網,網購意欲更高,足不出戶已可收到購買的物品。」

Tiger的家人從事製衣業,他在家人鼓勵下成立了自家品牌「Dézert」,分享自己喜歡的衣服和設計。他希望日後能跟不同的品牌合作,到不同的地方參展,最近更邀請了MIRROR成員Lokman及Alton一同合作,望擦出更多火花。他說︰「本希望品牌每月都有新款推出,但廠房因為安全理由而停工了,我只好也停一停,趁這段時間計劃秋冬季系列的設計方向。」

193入行前在時裝界打滾了差不多6年,所以對推出品牌很有自己的想法。他表示其品牌名字「LILABOC」出自電影《阿甘正傳》,是「Life is like a box of chocolate」的縮寫,而品牌Logo就是阿甘樣子的火柴人公仔。

保錡透露其品牌「Øbeginning1」的產品穩藏住他的演藝歷程與回憶,他說:「我想在產品上記下屬於我的回憶,例如我說過的話或者我作過的歌。每件衣服都有意思,有我的回憶。」

(即時娛樂)