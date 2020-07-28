【調教你男友】梁祖堯化身惡魔教官主持真人騷 網民要求播番外篇 (23:10)

梁祖堯（阿祖）伙拍蔡瀚億（BabyJohn）、陳俞希（Hailey）主持ViuTV節目《晚吹—空肚講宵夜》，一直深受歡迎；早前阿祖撇甩兩位拍檔，再為ViuTV主持真人騷《調教你男友》，播映以來一直成為ViuTV網上版最多人收看節目首位，雖然節目已於上周播映完畢，但有網民留言已忍不住再重溫，阿祖的facebook更有逾兩萬粉絲聯署要求「添食」兩小時番外篇，又有提議開「調教系列」，如調教女友、阿爸、外母等。

阿祖近日接受《明報》訪問，他表示感奇怪會被選中擔任真人騷主持，但是次合作首要條件，他堅持要「真」，如果真人騷造假，他自己不會enjoy，而且不好睇又不好玩。他又自爆背後是惡魔教官，以辣招對付參加者，例如安排6位男性參加者入營作「困獸鬥」，又會沒收手機。雖然阿祖也要付出代價，跟大家齊齊入營7日，但阿祖指今次拍攝得到參加者與他們的女友、幕後成為朋友外，從各人的感情經歷他也有得着。

至於會否應網民要求有《調教你男友》番外篇？阿祖表示跟製作團隊商量過，大家覺得節目是最完美結束，故不會再剪輯番外篇。至於會否有「調教系列」？阿祖有顧慮，「就算再做『男友』，但化學作用已不同，怕這樣對第二輯的參加者會不公平」。

（即時娛樂）