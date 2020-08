next

JW(王灝兒)早前宣傳新歌《小半生》,同時亦宣布結束跟唱片公司Sunny Idea 5年的賓主關係;有傳JW離巢嫁人,當事人亦未有透露去向。原來JW已落實加盟星夢娛樂,跟周柏豪、菊梓喬、吳若希、胡鴻鈞等做同門,明日(8月4日)於將軍澳電視城舉行記者會宣布加盟,屆時除了星夢娛樂及TVB高層,還會有星夢歌手撐場。

今日JW在社交平台曬出一張「牀照」,相中的她笑容滿面,並留言「Believe you can and you're halfway there.(相信你可以,而且你已經成功了一半)」難道是代表她笑迎新挑戰?

(即時娛樂)