無綫前高層梁家樹今日72歲生日,女兒梁靖琪在社交平台上載一張兩父女的舊照片賀壽,相中的梁家樹半裸上身似在浸浴,小小年紀的梁靖琪則站在浴缸旁,跟父親一樣面露笑容。梁靖琪以英文留言祝父親生日快樂,她說:「You always told me that I can do the impossible, if only I tried hard enough. That's why I can live the amazing life I do. You inspire me to be brave enough to achieve my goals. Happy Birthday Dad, and thank you for everything you do! #DaddysGirl #HBD #LoveYou(你總是告訴我,只要我努力就可以做到。這就是為什麼我可以過上自己精彩生活的原因。你激勵我勇於實現自己目標。爸爸,生日快樂,謝謝你所做的一切!」

(即時娛樂)