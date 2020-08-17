【獨立歌手】Serrini想唱劇集主題曲 曾跟鄭秀文同台表演 (17:25)

J2音樂訪談節目《我們的音樂時代》主持人許文軒，近日邀請獨立歌手Serrini擔任嘉賓，大談做音樂的感受。對於今年首奪流行榜冠軍歌，有作品開始打入主流市場，Serrini說：「其實我玩音樂是為了自己開心，我喜歡表演，想做一個Diva，但這些態度對認真唱歌的人來講是不會理解。我覺得我是屬於半流行，是獨立音樂和主流之間的一個小島，等大家在中間經過。其實我是不喜歡某些行獨立的傲氣，他們覺得保持不要給主流太認識，先至夠特別，但我就什麼都想做，想唱電視劇主題曲，我覺得這些音樂只是想同大家溝通，好想知道自己做了會有什麼感覺，好似做實習那樣，各大唱片公司可以搵我做三個月實習的。」

Serrini的創作最初受台灣歌手盧廣仲影響，並不介意跟任何人合作。提到曾與at17及鄭秀文同台，她說：「有一日我去人山人海office，盧凱彤剛巧在場，她問我唱不唱和音，我什麼都冇問就話好，其實我已經同她的監製蔡德才講我不識和音，我想他們可能覺得我好怪，之後我就做了at17於伊館演唱會的和音。（再有機會跟鄭秀文合唱？）那次是2018年內地舉行的音樂節，鄭秀文剛巧見我在同一個音樂節，又覺得我好搞笑，於是邀請我同台rap，成件事好隨意，我照樣走上去，我心想整個埸館2、3萬人都不知我是誰。」

（即時娛樂）