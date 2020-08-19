【專訪】駱振偉苦等13年圓歌手夢 首推單曲唱出心聲 (21:00)

ViuTV藝人駱振偉（Thor）於2007年參加英皇新秀歌唱大賽奪得「金咪大獎」而成為歌手，但從未出過一首歌曲，「封咪」13年，因主持ViuTV音樂節目《Chill Club》翻唱不同歌手的歌曲，令其人氣急升，歌藝備受外間肯定，並喚醒他喜愛唱歌之心，在自己努力爭取及公司幫助下，邀請Joey Tang（鄧建明）監製、黃丹儀作曲及梁栢堅填詞，製成單曲《成熟‧不了》，一圓歌手夢。

駱振偉因參加唱歌比賽入行，不料簽約英皇唱片成為旗下歌手3年，零工作、零收入，曾為生活做過不同兼職，例如去店舖貼膠貼，但他並無hard feeling，「回想沒機會是應該的，因為當時我太年輕，不擅長表達，不懂得與公司的人溝通，加上我不笑個樣好惡，被人誤會我好囂張，加上自己當時亦未準備好」。

面對那3年歲月裏的挫折，駱振偉變得討厭唱歌，往後10年亦沒特別再想做歌手，即使玩音樂也只是玩票性質。「唱歌令我攞到加入樂壇的入場券，但亦因為唱歌令我失去機會，有點陰影。記得唱歌老師曾經說過，將自己最喜歡的東西變成事業會有危險，有機會備受批評和磨蝕，這刻我就感受到，攞最深愛的唱歌來搵食，但是3年就磨蝕了」。

直至ViuTV音樂節目《Chill Club》的出現，終於將駱振偉拉回音樂世界，有機會推出首支個人單曲《成熟‧不了》，歌曲內容更道出他入行多年的心聲，就像其中一句歌詞「人成熟後最想調皮一下」，他說：「調皮有好的地方，尤其在表演上，這行遇到很多不同的人，他們都穩打穩紮就算，但我不喜歡穩陣，愛挑戰自己，曾有人說表演好似踩鋼線先好睇，我認同。」他指朋友聽完這首歌都說很touching，其丹麥籍太太Katrine雖不懂中文，但聽他解釋歌詞含意，也明白箇中意思。

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（即時娛樂）