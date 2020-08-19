【唱歌不能讓你一身名牌】范瑋琪「唱歌論」惹熱議 網民：你說話要斟酌 (17:35)

台灣女星范瑋琪（范范）今年初因不滿台灣行政院長蘇貞昌，禁止口罩出口1個月，在私人facebook爆粗鬧對方是「狗官」，結果遭網民群起指摘，捲入「口罩風波」後的范范，曾有一段長時間沒再更新instagram，到6月她重開ig留言功能，之後亦繼續玩ig跟網民互動。

今日凌晨范范在ig貼了唱歌照，並以「給摯愛唱歌愛健康的人」為題，發表8項「唱歌論」觀點，包括「唱歌不能讓你大富大貴，但可以讓你活得精彩」、「唱歌不能讓你一身名牌，但可以讓你比同齡人更年輕」、「唱歌不能讓你天天燕窩魚翅，但可以讓你遠離疾病」和「唱歌不能讓你萬壽無彊（疆），但確實讓你長壽，為了長壽堅持歌唱吧。」等，網民對范范的「唱歌論」各有看法，有網民讚范范說得太對，又叫她要繼續唱歌，期待她的新專輯。

同時亦有網民認為要斟酌她的說話：「我很喜歡你，但是有時你說話真的要斟酌，你說唱歌不能讓你大富大貴，不能讓你穿名牌....倒想問問，你現在那麼優越的生活，黑人（范范老公陳建州）影響力越（愈）來越（愈）大，這都是因為你唱歌你是演藝人員，才得來的，你如果就是一個超市裏努力工作的人，你能有這些麼？你忘記了你老公網上曬得他的那些車？哎，說話要斟酌，你已經被你的言論害慘了，要吸（汲）取教訓。」

（即時娛樂）