【陳木勝病逝】首度合作竟是最後一次 譚耀文︰沒想到再見已是離別 (20:59)

譚耀文去年有份演出陳木勝導演的新戲《怒火》，沒想到首次合作也是最後一次。一直視陳木勝為偶像，譚耀文收到對方逝世的消息後非常難過。他說︰「收到導演的因病離世的消息，真的好心痛與不捨，一位我一直仰慕期待合作的香港電影導演，終於等到去年榮幸接受到導演的邀請拍攝《怒火》，回憶第一次見面時自己像影迷一樣的心情，因為終於有機會見識到傳說中人好戲又好的一位才華洋溢的導演，且終於可以合作，依然記得那天無比開心的激動心情，沒想到再見已是離別﹗陳木勝導演，真的很感謝你為香港電影貢獻了那麼多優秀作品和為影迷帶來無盡美好回憶，我也十分感激今次合作的機會和永遠不會忘記你的和藹親切的大將之風，向你學習不小（少） ，永遠懷念那些日子，願你安息﹗」

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（即時娛樂）