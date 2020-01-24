【香港國際影視展】無綫ViuTV新劇鬥曬冷 傅穎吳千語《熟女強人》玩咀嘴 (23:08)

香港國際影視展是亞洲首要的影視界盛事，但今年受疫情影響，香港貿易發展局推出「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online），為環球影視娛樂業界「疫」境下創造商機。一連4日的FILMART Online今天揭幕，匯聚來自38個國家及地區超過670家參展商，向環球買家發布和推廣近2000套最新影視作品，其中香港的耳東影業集團、東方影業、寰亞電影、星王朝、美亞娛樂、天下一電影、電訊盈科、銀都機構 、太陽娛樂、電視廣播（國際）、英皇電影、寰宇影片發行有限公司均有參展。

TVB今年推介多部新劇，包括《木棘証人》、《失憶24小時》、《伙記辦大事》、《刑偵日記》、《使徒行者3》、《陀槍師姐2021》、《香港愛情故事》、《唐人街》、《愛美麗狂想曲》及《踩過界II》，其中陳豪、王浩信、羅仲謙、張曦雯、黃智雯、張振朗及蔡思貝皆有兩部作品。

ViuTV同樣有多部新劇推介，除了鄧麗欣的《男排女將》、周秀娜的《太平紋身店》、鄭中基戲鬥張可頣的《暖男爸爸》、《超感應學園》、《塵沙惑》外，還有影后吳家麗伙拍視后胡杏兒的《熟女強人》，《熟》劇的預告片中，有一幕是傅穎跟吳千語的咀嘴鏡頭，成為亮點。

電影方面，英皇電影有《感動她77次》、《神探大戰》及陳木勝遺作《怒火》等；天下一電影有《尋秦記》、《明日戰記》等；寰亞電影有《暗殺風暴》、《阿索的故事》等；寰宇影片則有《拆彈專家2》、《阿龍》等。

（即時娛樂）