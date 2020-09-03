傅嘉莉曾被前度粗暴推埋牆 擇偶條件愛情與麵包兼備 (22:08)

【專訪】傅嘉莉（Kelly）於正在播映的黑色幽默劇集《反黑路人甲》內，飾演黑幫龍頭家族的二小姐蔣千瑜，大家姐「蔣千霞」是賴慰玲，妹妹「蔣千惠」是林宣妤。傅嘉莉於劇中的喪父爆喊戲，獲幕後和網民讚好外，另一場與賴慰玲做對手的喊戲，亦得到導演欣賞演出夠真摰，令她自覺有進步，演戲框框亦愈來愈擴闊。

不過，她卻被戲中跟「司徒信」許家傑的感情戲考起，她說：「我們以前未合作過拍劇故不熟，但第一日開工就要拍咀戲，戲中他與《開心速遞》的「送水輝」角色很不同。我對司徒Sir又愛又恨，劇情還要掌摑他。每逢拍惜嘴、鬧人、摑人的戲都覺得好難，摑人要控制力度、做出真實感又不傷到對方好難，拍攝時我是真打，遷就不同角度拍了幾個take，他硬食幾下。」

傅嘉莉坦言現實中冷靜又理性，過往和男友爭執時，未試過發脾氣摑人，反而前度曾在她父母面前一手推她埋牆，「當時好反感，真的有事見真身，平時好好哋就sweet sweet，有事時就EQ變低，我是他的女友，為什麼動武？知道他是不想，卻沒有因此分手，但有大大扣分」。

傅嘉莉指過往最短一段感情維持了5年，最長則達8年，每次是好投入又認真，卻不期待遇到轟轟烈烈、大起大落充滿戲劇性的愛情，將來結婚也不打算大事鋪張。「愛情和麵包同樣重要，追求真實愛情也會現實地考慮經濟條件。在香港大家好發憤，如果沒有經濟能力，屋都無又怎樣生存？即使我好愛對方，但基本經濟能力都缺，日後會有好多問題產生，若果要生小朋友，還有未來的教育問題…這些是不能用浪漫、愛情大過天去彌補。所以，追求真實愛情同時，麵包都好重要，不是要餐餐食大餐，最低限度生活上也要有舒服位」。

熱愛演戲的傅嘉莉，曾跟詹昊宸（原名詹瑞文）及甄詠蓓等上堂學戲，自覺近年慢慢開竅，希望拋開枷鎖和限制，做到抽離自己，放低靚女框框，演些截然不同角色，想挑戰扮精神分裂者。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）