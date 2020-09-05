【譚炳文離世】對老父猝逝感突然 譚淑瑩傷心爆喊：完全冇心理準備 (14:24)

【今日直擊】「配音王」譚炳文（炳哥）因為肺癌，今早在律敦治醫院離世，享年86歲。炳哥女兒譚淑瑩今午1時40分由四名親友陪同下離開醫院，譚淑瑩神情哀傷，因未能接受爸爸突然離世，訪問期間傷心流淚，她說：「好突然，完全沒有心理準備，6月時以為是骨痛，帶他看骨醫，跟住發現有癌症擴散，去瑪麗醫院做電療，電療完不再痛，但活動能力弱了，醫生說要時間修復，昨日（4日）在葛量洪覆診，醫生讓他逢星期五覆診，認為OK就返家休息，他（炳哥）都想返家，我們經護士教導如何照顧他，覆診完沒事，不用住一日，他也想回家，就帶他回家。

到夜晚12點，他唞不到氣，沒辦法，只好召白車，送律敦治醫院，早知這樣情況，昨天不出院，八卦一點，這間醫院（葛量洪）較適合他，但沒辦法，昨晚等到3點，本來醫生說可以返家，今早7點幾，說他唞氣不OK，要我們即去醫院....（傷心流淚）太突然，未接受到，我諗會捱到幾個月或一﹑兩年......

他有個心願，樂小姐（樂易玲）和他簽約（今年5月續約），他好想完成工作，他個腦清晰，知道你說什麼，只是活動慢了...（再度流淚）我真的接受不到，我真的不捨得他。（家人全部在旁？）是。（已找法師幫炳哥誦經？）是。（之後完成炳哥心願？）他之前已講好，他好Well-prepared ，他孭着這個返工袋。（身後事？）未安排，但會用佛教儀式。」

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（即時娛樂）