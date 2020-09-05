洪卓立是初戀男友 湯怡首度公開拍拖11年分手原因 (17:50)

湯怡接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問時，自言已入行14年，希望今次演出TVB劇集《反黑路人甲》，可以像陳家樂演出《逆緣》般入屋，令更多人認識她。湯怡2006年參加《美女廚房》的美少女廚神後，獲英皇賞識簽約入行，她說公司最初安排她學唱歌及多次試音做歌手，但最後還是放棄。湯怡說︰「當時我還試唱鄧麗欣的《電燈膽》，最後公司都覺得不要拿出來丟架。」

受內向、怕醜性格所限，湯怡不會爭取機會，最初6、7年發展平平，試過大半年沒工作零收入。她曾為自己設下期限，捱到25歲就轉行，但每次想放棄時卻遇上機會，25歲那年獲HKTV邀請拍劇，多了演戲機會，亦令她愛上演戲。

與舊愛洪卓立（Ken）拍拖11年分手收場，湯怡在節目中首度公開分手原因。她說︰「跟阿Ken一起，我是第一次正式拍拖，很多人也說難以置信。他最初給我印像是一個比我更怕醜的怕醜仔，說話不多，很易臉紅，但他亦是很體貼的男仔，還記得他出碟找我拍宣傳片時我發高燒，他很Sweet，買了藥給我吃。」

湯怡重申公司從沒棒打鴛鴦，她和洪卓立在2018年底宣布分手前，大家已坦誠商量了一年。湯怡說︰「講真，一起這麼多年，相處一定有問題；另外，當時我到了一定的年紀（30歲），對女仔來說年紀不少了，我會想將來，會想大家事業的問題，或者分開一下各自去衝，對雙方的成長會更好。我們用了一年處理，2017年開始談，中間試過磨合及改善，最後是決定忍痛分開。無人知將來怎樣，至少分開一下，為自己、為家人都好，不想再浪費時間。」

湯怡感激洪卓立在分手後多次為她護航，她亦對被指是第三者的陳家樂、Gavin So抱歉。她說︰「我看到報道會失笑，對我沒有傷害，但我會跟他們說對不起，我和阿Ken的感情真的不想牽涉到第3及第4個人。」單身兩年，湯怡坦言有追求者，但她現在以事業為先，感情隨緣。她說︰「從前覺得感情比事業重要，現在排第一是家庭，之後是事業，最後才是感情。」

（即時娛樂）