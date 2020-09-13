【最後訪問】譚炳文曾提點後輩演技 反遭不禮貌眼神看待 (00:10)

譚炳文（炳哥）上周六（9月5日）因肺癌病逝，享年86歲。炳哥生前的最後訪問今晚於港台節目《一起走過》中播出，他在節目中分享在演藝圈超過半世紀的經歷。

炳哥初入行時是播音員，後來因其聲演的廣播劇《改造小姐》被電影公司買下版權，他與同劇的播音員一同參與幕前演出。他自言運氣十足， 無論是配音還是拍戲，一入行就做男主角，而且有份演出的電影亦多數有錢掙。炳哥自言不懂藝術，總之票房好就是好戲。炳哥表示李香琴、狄娜都是其圈中最佳拍檔。他與李香琴是登台時的好拍檔，默契十足，完全不用夾。至於狄娜，炳哥說兩人拍過不少戲，更在拍攝時看過對方全相，兩人又在戲中接吻。

炳哥強調當時正在拍攝，即使見到狄娜全裸，自己也不會有興趣。被問到當時為何肯拍風月片，他說︰「有錢搵，而且其他片不收得，沒什麼人開戲，文藝片、言情片都衰落，只有這些片（風月片）收到，就益了我，幾部收得，就個個捉住請我拍。」炳哥是香港第一個賽馬評述員，加上在配音界的神級地位，曾被方逸華安排房車接載他入邵氏配音，因此後來獲無綫（TVB）高薪挖角邀他過檔。1990年，炳哥轉投亞視，他說當年無綫極力挽留，他也不想離開，奈何3大老友也去了亞視，並開出非常優厚條件力邀他過檔，他才在「迫於無奈」的情况下轉會，一做就做了8年，離開後又獲無綫邀請回巢。

他透露曾善意提醒一同合作的年輕藝人應如何演戲，豈料被對方以不友善眼光對待，所以他現在不會開聲。炳哥又強調他什麼都吃過，什麼都歎過，對人生無悔。

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（即時娛樂）