遲了答覆即被楊千嬅截糊 周慧敏揭06年開騷冇新歌原因 (16:40)

周慧敏、音樂人伍仲衡接受許文軒《我們的音樂時代》節目訪問，兩人於2006年認識，但伍仲衡（Harry）其實早在中學時期已為周慧敏鋼琴伴奏《天荒愛未老》，只是當年未有合照。

周慧敏說︰「我2006年認識Harry，我當時很多年沒開騷，打算製作一首新歌，但一定要最鍾意、最合心水才會錄。當時Harry寫了首歌給我，但我經過一輪考慮告訴他我要首歌時，首歌已經賣了，最後變成楊千嬅的《原來過得很快樂》。既然遇不到一首自己很喜歡的歌就不如不做，所以那次開騷沒有新歌。」

談到兩人默契十足，周慧敏說：「我同Harry比較夾，準則很相近，不會有爭拗。我2011年開演唱會，我們才第一次合作，佢寫了首《無雙譜》給我。我對旋律很『腌尖』，但一聽歌曲的Demo已經很喜歡，很感動，他的作品最令我毛管戙。佢寫《咖啡在等一個人》給我時，我一聽就流眼淚。」伍仲衡說：「Vivian聽Demo，如果沒感覺的就不會覆，如立即回覆代表她真係好鍾意。她聽《無雙譜》，不到兩分鐘就回覆我的電郵。」

伍仲衡與王菀之亦交情非淺，他透露王菀之入行前已幫他唱了20首Demo，每年暑假都會從加拿大返港幫他錄Demo。伍仲衡後來更提議王菀之參加CASH流行曲創作大賽，他說︰「當時王菀之在加拿大，我幫佢冒簽名填報名表，大家都入了圍，最後佢贏得冠軍，我得亞軍。（可有後悔幫王菀之冒簽名？你最後輸了給她。) 係喎！早知不幫她交報名表。」

（即時娛樂）