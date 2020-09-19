【身體愈來愈差】「抗癌歌手」李明蔚盼獲捐款治癌症 (15:24)

「抗癌歌手」李明蔚（Sarena）患上罕見腺樣囊性癌，8年來積極接受治療。不過她近來身體狀况愈來愈差，腫瘤壓着神經線，令她面癱，眼珠和眼皮都不能動，有一邊聲帶癱瘓，說話和吞嚥也大受影響。

Sarena今天在facebook拍片，她表示有一種叫「免疫細胞治療」，她希望嘗試，但由於費用昂貴，她希望大家可以幫助她，讓她能夠活下去。

她在片中表示：「好多謝大家一直支持鼓勵我，好感恩遇到好多人幫助我！令我有更大力量去生存！自從喺2012年發現患上罕見嘅鼻咽腺樣囊性癌，我一直都無諗過放棄，與癌共存。

喺呢8年我都曾經試過好多唔同治療，但都冇幫助，依家癌細胞擴散到肺、肝、腎同骨，做過化療同電療，亦試過標靶藥，不過身體承受唔到副作用，所以都停咗，目前都冇做任何治療！

最近我感覺到身體愈來愈差，腫瘤壓住神經線，令我面癱，眼珠同眼皮都郁唔到，有一邊聲帶癱瘓咗，令我說話同吞嘢都好有影響！最近仲開始唞氣唔順，心口又痛，器官脹大，令我開始日常生活都有困難！

但我仍然深信希望在明天，因為我仲有好多嘢想做，唔想爸爸媽媽再為我擔心！我知道有一種叫免疫細胞治療，我好希望可以去嘗試，但費用昂貴，好希望大家可以幫助我！等我能夠活下去！」Sarena表示希望能夠得到各位善心朋友幫助，將捐款存入她媽媽戶口。

（即時娛樂）