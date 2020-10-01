【疫境結婚】35歲林熹瞳認年紀大趕生仔 10月底補擺喜酒 (17:08)

【今日直擊】35歲女藝人林熹瞳（Rachel）在今日中秋佳節，跟拍拖3年的圈外男友共諧連理，本身是教徒的一對新人選擇在教堂行禮，本月31號才補擺喜酒。

林熹瞳表示：「婚前一晚入住酒店，由姐姐負責傳統上頭儀式，父母和姊妹團都有陪伴，我服了1/4粒安眠藥，所以睡得很好。早上在酒店有斟茶儀式，全程只顧笑和玩並沒有喊，是個開心新娘，但步入教堂一刻即失控變喊包，淚流不止，好失禮。（老公有什麼愛的宣言？）會用眼和身去感受，希望彼此長長久久、白頭到老。」

由於疫情影響令教堂只限20人在場觀禮和拍照，林熹瞳說：「好慘，最令我震撼和打擊，就是只隔一日，明日起政府限聚令可放寬一半入座，這教堂原本可以容納200人，可惜今日只可坐20人，包括教堂職員和牧師。今日請了60位賓客，40人留在酒店看直播，20人入場觀禮，之後逐批由酒店過來教堂影相，真辛苦和對不起他們。（有否造人大計？）年紀大，好趕時間，因為不是話有就有，其實好想有小朋友才急於結婚，都是一個起兩個止。（已開工造人中？）我是教徒，如果婚前會罰我，今晚就得，不過是等擺酒之後。」

（即時娛樂）