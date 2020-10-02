《幻愛》票房直逼1500萬 導演周冠威對港產片仍抱希望 (20:44)

【專訪】新人劉俊謙、蔡思韵主演的電影《幻愛》今年7月上映，雖然曾因戲院在疫情下要關門而被迫腰斬，但重映後票房走勢依然凌厲，累計票房至今已接近1500萬元，成為疫市奇葩。導演周冠威是電影《十年》的導演之一，他不認為《幻愛》有好成績是因為品牌效應。

「絕對不相信觀眾因為我拍過《十年》而撐，電影不好看，點撐都撐唔到，我做過什麼，只拍過《十年》，又不是前線政界人物。曾有個《幻愛》的觀眾捉住我，連說3次『你電影救贖了我』。『救贖』這個字很重，當時我沒有時間知道她的過去和故事，為何令她感動，令其生命有改變，但從她眼泛淚光和笑容，看得出她得到很大釋放，可能電影觸動到他們過去面對過的愛情，想愛但不敢愛的心靈。」

因為曾執導《十年》，有人認為《幻愛》不是單單講思覺失調患者那麼簡單，認為周冠威是想借《幻愛》講述社會情况。周冠威否認電影另有含意，強調第一稿早在2006年已完成，整套戲亦在去年反修例風波開始前拍完。「只是巧合地突出目前香港人的情緒﹗我不想用『曲解』這兩個字，電影不是話咁解釋就解釋到。電影給予他們當下面對的情緒，有些傷痛，不需要說『曲解』，反而幫到他們目前所面對的情緒，完全不壞。」

不少人認為香港電影無得做，單靠本土市場難以生存，周冠威認同香港市場太細，但多年來也撐得起香港電影，不少西片亦大收旺場，說到底最緊要有好電影，重拾觀眾對香港電影的信心。「觀眾睇西片不睇港產片，是因為對香港電影無信心。不可以怪罪於觀眾，電影人應自我檢討，大部分人要進入內地市場拍合拍片，因被審查而失去自由，觀眾是感受到的。以前香港電影自由奔放的氣息，現在沒有了，加上製作跟荷李活和韓國大片有距離，內在自由精神沒有了，製作費又低，觀眾自然離開。」

周冠威認為未來製作電影一定很艱難。「創作本身就艱難，加上現在的政局已有種自我審查，可能已經不是自我審查，而是官方審查。我沒想太多，身為創作人，一切從心出發，對什麼人性和題材有興趣，產生好奇和熱誠就去寫劇本，不理是什麼片種、政局如何、要否審查等。我未來想拍喜劇，在艱難時讓自己和觀眾放鬆點，同時亦有一部悲劇正在思考中，雖然有困難、有悲劇感覺，但亦會見到希望，正如魯迅所言『絕望和希望一樣，都是那虛妄』﹗」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月3日）明報娛樂版。

（即時娛樂）