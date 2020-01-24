【倒數兩星期】港台《Gimme 5》宣布完結 主持黃天頤：阿公有更重要嘅任務 (21:25)

由C君太太黃天頤、丘國盛（波盛）及方梓豪（梓豪爸）主持的香港電台第二台節目《Gimme 5》，由於港台節目調動關係，將於10月19日完成任務結束，3位主持人將會各自發展。

黃天頤在社交平台發長文分享感受：「分手嘅說話，點講都好似唔能夠完美。今日節目中用咗爛分手作引旨，正式宣佈Gimme 5倒數兩星期就會完成佢嘅歷史任務。

作為一個經歷五代嘅主持人，我比任何一個人都不捨，亦都曾經爭取過呢個組合可否原封不動。可惜，阿公有更重要嘅任務要交俾唔同嘅主持人。放心，好公平，我地（哋）三個主持 @ballshing（丘國盛） @tszhobaba（方梓豪）都有新挑戰，無一個能夠逃避。

於我來說，Gimme 5係一間算經營得唔錯嘅小店。未至於客似雲來，但總係有一班常客喺呢度打躉。接近13年嘅日子風雨無間，（無誇張，真係試過10號風球都喺直播室）圍爐風花雪月，遇上開心事嬉笑一番，遇上不順心互相打氣。多謝每一位說不出名字的過客，是你們令我感受到這種只靠聲音隔空維繫的情誼有多神奇而美麗。

於公司來說，這也是一個不客（容）易的決定。因為我們也不能保證下一個節目會否也可以經營出一片天。但，當初的Gimme 5不也是這樣唐突又冒險地走過來嗎？離別是很難圓滿的，但起碼離別前在這間小店內，我可是十分滿足快樂，謝謝每一位駐足同遊的你。

#倒數的日子 #有咩想我地（哋）做即管留言俾我地（哋） #做唔做到唔敢膽（擔）保 #學識戴頭盔是很重要的 #Gimme5 #我都消化咗一段時間 #消化完梗係再食過 #人生係咁架（㗎）啦 #為咗打呢篇野（嘢）我唔記得落車」

（即時娛樂）