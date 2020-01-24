【周柏豪呢？】《使徒行者3》網上率先播 「爆Seed」林峯Chok爆登場 (23:57)

TVB重頭劇《使徒行者3》昨晚率先在myTV SUPER、內地騰訊視頻及海外合作平台同步上架，一口氣推出8集。林峯再以「爆Seed」Chok爆登場，他在首集做臥底朱倩（麥美恩飾）的聯絡員，派朱倩去調查人口販賣，卻被黑警泄露行動，她慘遭殺害取出器官。爆Seed欲埋器官販賣集團首腦韓建義（顧冠忠飾）身邊蒐集證據，卻遇上國際黑市器官中介人克萊因（馬國明飾），但克萊因真正身分是特別任務連總指揮卓作榮。

卓凱（苗僑偉飾）出獄後重遇爆Seed，他們發現警隊黑警是范曉華（龔慈恩飾），她任職內部調查科警官的丈夫任尚宇（曾偉權飾）患有心臟病，需要做心臟移植手術，於是幫助韓建義。另一邊廂，卓凱太太阿晴（江美儀飾）因肝硬化併發急性腸胃出血，急需換肝，范曉華於是以捐肝要脅卓凱幫她毁滅證據，卓凱無奈答應，讓阿晴換肝；阿晴雖然成功換肝，可惜因肝衰竭最終在卓凱懷中去世。

《使徒3》有不少演員參與演出，除回歸TVB的林峯，還有苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝及張振朗等主要卡士外，據知還有逾200名演員客串，唯獨沒有在《使徒2》飾演樂少的周柏豪。周柏豪在《使徒3》開拍時，曾跟林峯、馬國明及許紹雄等做對手戲，但最後宣傳、海報都沒有周柏豪的名字。周柏豪曾經捲入政治風波惹內地網民不滿，今次他在《使徒3》的戲分疑似消失，未知兩者有否關連？

（即時娛樂）