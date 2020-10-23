【專訪】余思敏欣賞鄭中基孝順有義氣 樂於做好「鄭太」份工 (23:00)

余思敏（Sammie）是第一代有線娛樂新聞台主播，跟黃翠如、梁嘉琪、陳貝兒及鄭文同期，是當年的娛樂新聞小花，於工作上與鄭中基結緣，後來因懷孕決定放棄工作，樂做幸福少奶奶，享受幕前以外的人生路，專心做好鄭太這份工作。

余思敏求學時曾做過兼職模特兒，大學期間到大國文化實習，獲谷德昭邀請參演網劇，已有機會踏進娛樂圈，還比黃翠如更早認識當年被力捧的網劇男主角蕭正楠，「當時合作的還有唐詩詠、林子萱、楊淇等，很多幕後已變了大導演，又有視后，現在碰面都好開心，不禁回想當年的青蔥歲月」。於大學修讀新聞系的余思敏，並無想過入行發展，一心打算當新聞記者，只是畢業後剛巧到有線新聞部見工，被余詠珊睇中邀她錄娛樂新聞台面試片段，回覆獲取錄亦比新聞部來得快，結果成為了第一代有線娛樂新聞台主播。

余思敏於2010年離開有線，結束她的娛樂直播生涯，而7年間採訪過無數藝人，當然有不少難忘事，「最難忘是公司突然叫立即飛往上海，追訪正拍攝電影《功夫》的周星馳，連行李都無帶就要去幾日幾夜，又試過採訪梅艷芳喪禮，要連續40小時不停做直播，還有陳冠希道歉記者會，忙於在九龍灣街頭游走報道，每個都是新挑戰，就是因為公司取向一直持中立態度，訪問四大天王時個個都好惜我們，還講得出我們名字，這種鼓舞都好深刻」。

至於她跟老公鄭中基的緣分，原來當年訪問對方的機會不多，首次接觸是她擔任司儀的活動上，她說：「當時他給我的感覺很好人和友善，之後在《家有囍事2009》首映中再遇，終於有機會訪問他，他還幫了我一個大忙，將無綫訪問了的特別問題向我通水，讓我補問免孭鑊，還很好人肯幫我做多次訪問。」

直到2010年底，與有線電視的合約差不多到期，余思敏心想是時候要為自己的方向打算，但未及打算卻意外懷孕，「心想不如轉變，將重心不再放於工作上，決定選擇結婚生仔，其實也不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚不再做，真的是緣分，機緣巧合來到，就改變了生活，我是個隨遇而安的人，當刻面對什麼便盡力去做好」。她更強調放棄事業也不可以說完全為了鄭中基，自己對小朋友亦要有責任，「我從來照顧小朋友不會假手於人，要親力親為，自己才放心，當刻我是想全程投入家庭，才選擇放棄事業，不覺得需要用犧牲兩個字來形容」。

提到外界大讚她令鄭中基由「不羈浪子」變成「暖男爸爸」，余思敏笑指當年認識鄭中基的印象，跟一般觀眾認識的有點不同。追問鄭中基有什麼吸引力？余思敏說：「他是一個很孝順、很有義氣的人，對朋友好好，對屋企人亦好好，他的義氣是來自真心，對所有朋友好照顧，這就是我最欣賞他的地方。他對我好好，從來很懂得照顧人，由認識第一日已很照顧我的感受，在他身邊從來感受到他的存在。年輕個個都很鍾意玩，其實不是壞事，但我認識的他是一個很深閨的人，公餘時間都會留在家中。」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）