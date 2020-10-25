【跟老公結婚16年】苑瓊丹自爆曾鬧分居：我真係惡過鬼... (14:32)

苑瓊丹日前接受由梁泰來主持的《1圈圈星光背後》訪問。談及感情世界，苑瓊丹曾被形容為「中女傳奇」，前男友林正英於1997年患癌病逝後，她在2001年認識現任富商丈夫，年紀比她大十歲的黃乃揚，2人於2004年在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，直至2009年，苑瓊丹成為黃太的身分，被傳媒揭發後始曝光。

苑瓊丹在節目中表示：「我從來不缺戀情，感情我會很主動，但亦因我是烈女脾氣差，拍很多次拖都不成功，但出奇地，我對付不了我這老公，他是軟皮蛇，鬧極都低聲下氣認低威，這怎會分手？其實去拉斯維加斯註冊，只是他順道陪我登台，當時我們經常嘈交，或許冲喜一下，是沒有計劃過，是貪方便像落街買菜一樣，貪手續簡單又易離婚，是頗不負責任。」

苑瓊丹自爆16年婚姻中，曾鬧出分居危機，最終亦被老公收服，她說：「16年來我真的惡過鬼，試過鬧上律師樓簽分居紙，後來老公靜雞雞跟律師說要取回。我阿媽離世前患病，他願意賣掉所有東西，買間大屋和我家人一起住。我北上工作時，他又照顧我阿媽，陪她飲茶、打針看醫生。

到我媽媽離世當日，他來機場接我，比我哭得更厲害，那我之後就開始反省、消化自己。我這麼臭脾氣，誰可以忍受？誰會有人待我像他這麼好？之後一天晚上，我跟老公說：『其實我很多謝你幫我及我的家人！所以從今開始，以前發生過什麼事，我不會提；之後發生什麼，亦不會計較！』即使日後有記者影到我老公拖着第二個女人，我都沒所謂，因他一路對我的付出，實在太多，現在他是我的親人。」

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（即時娛樂）