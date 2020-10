Marvel超級英雄片《上氣》在疫情下,經過多個月的拍攝,近日終於煞科,男主角劉思慕(Simu Liu)在社交網,貼出和導演達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)合照,他留言稱:「We made a baby!!!We can't wait to introduce him to the world in 9 months...」除了劉思慕外,梁朝偉、楊紫瓊和陳法拉都有份演出該戲。

早前有傳法拉演出特工Leiko Wu一角,不過有消息指演該角色另有其人,導演達斯廷卡頓在Instagram貼了煞科宴照片,他還介紹片中有一名新演員張夢兒(Meng'er Zhang)參演。

據悉33歲的張夢兒曾參加內地節目《快樂女聲》,但她中途退賽,年前她赴英國倫敦讀碩士課程,之後獲《上氣》演出機會。翻查張夢兒的Instagram,原來已有近10個月沒有更新,對上一次更新已是2019年12月30日,而她的Ig貼文只有35篇,followers亦只有300名。

(即時娛樂)