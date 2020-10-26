亡妻生前叮囑子女要回家晚飯 林子博︰我同仔女會珍惜一家人食飯時刻 (20:28)

Shirley坦言老公和仔女在白天各有各忙，所以晚上一家人食飯對她來說很有意義。（《香港開電視》網上視頻截圖 / 明報製圖）

林子博的太太董燕君（Shirley）上周因癌症病逝，痛失愛妻的他連日來在社交平台抒發對Shirley的思念。子博為香港開電視拍攝的真人騷節目《大叔要變身》，是Shirley生前一手促成的，可惜她只看了第1集就離世。節目昨晚播出第2集，子博親自去街市買餸和煮飯，女兒詠渝也有幫忙煮通菜炒牛肉，一家人在家裏品嘗簡單的晚餐。

節目中的Shirley精神一般，十分消瘦。當她聽見老公說女兒有份煮餸時開心地說︰「那麼難得！第一次吃到佢炒的餸！她平時只煮公仔麵、炒蛋。」Shirley又寄語一對仔女以後要記得每晚回家食飯，她說︰「晚飯很重要，我認為一定要齊齊整整地一起吃飯。每天那麼忙碌，爸爸要工作，你們要上學。晚上這一頓飯對我來說很有意義，很難得的，可以一起吃飯，大家都有空。平日多忙碌，對嗎？所以一定要坐下，齊齊整整地一起吃，希望這件事以後也一樣！」一對仔女點頭同意。鏡頭一轉，子博說出心聲，眼泛淚光的他哽咽地說︰「到了現在這個情况，一家人的願望是能夠每一天的每一頓飯，大家齊齊整整就足夠了。」

子博昨晚在社交平台分享節目片段，留言︰「多謝《香港開電視》『大叔要變身』呢個節目，令我可以留下太太嘅珍貴片段。老婆～我同詠渝、卓楠以後都會珍惜，一家人食飯嘅時刻！」

（即時娛樂）