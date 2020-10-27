劉德華新片《熱血合唱團》起用素人 13歲小演員不知華仔是誰 (13:31)

由劉德華（華仔）監製及主演，關信輝執導，張佩瓊編劇，盧冠廷、吳岱融、李麗珍、關禮傑及尹揚明等合演新片《熱血合唱團》，將於11月26日上映。

華仔向來熱衷提攜後輩，今次大膽起用33位素人學生演員，擔任其帶領的合唱團，戲內戲外華仔備受學生尊敬，但華仔沒有刻意與學生保持距離，反而主動與他們混熟，不時與他們聊天，甚至唱歌，相處非常融洽。雖然在不少同學眼中，華仔是眾人偶像，很難有機會接觸得到，但原來華仔都有「食檸檬」的時候，當中年紀最小、只有13歲、飾演小龍的演員姚學智，就自爆「而我不知劉德華是誰」，他說：「我起初完全不知道他（華仔）是誰，不明白為什麼有人見到他會哭，後來我媽媽跟我說他是大明星，我就開始留意到巴士、影音店等都有他的蹤影，才知道他真的很紅，哈哈。」

對於今次拍攝與學生打成一片，華仔笑說：「青春沒有離開過我。其實我身邊不停有小朋友出現，包括歌迷會、公司編劇等都是20歲出頭。雖然我體能上不及他們，但心態上絕對可以溝通。（見到他們可有想起自己年輕的時候？）當然有，其實跟他們有點接近，因為年輕時，我的夢想是做導演，但經過一段時間後，老師發掘我做戲較有潛質。」華仔認為每個人的夢想都要堅持一段時間，最重要拎得起、放得低，懂得轉換心態。

（即時娛樂）