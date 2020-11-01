75歲雪妮宣布息影︰現在是年輕人世界 老人應該退後 (19:25)

75歲雪妮數月前傳已約滿離開無綫（TVB），其丈夫唐佳隨後證實消息。雪妮今日出席《踩過界II》宣傳活動時，坦言與無綫的合約已在2月時屆滿，但她當時仍有劇集在身，與公司商量後，決定4月6日完成所有拍攝工作才正式離巢。雖然無約在身，她表示為有份演出的劇集宣傳是本分，更引述丈夫所言要「好頭好尾」。

雪妮表示今次離巢是想真正休息，不會再復出。她自言已年紀大，擔心力有不逮，如在半夜開工或遇上很多對白時會心慌，又怕會因忘記對白連累對手。雪妮說︰「身體健康最重要，我怕掙到的錢不夠看醫生。我退出了，現在都是年輕人的世界，我們這些老人應該退後。」

同劇的秦煌於宣傳活動前心臟不適在電視城外跌倒入院，雪妮說當時剛回公司，見到秦煌坐在地上，但看來很精神。她說︰「我問他什麼事，他說可能未吃早餐，有點暈，一時站不穩。他應該在醫院，應該沒問題。（他有沒有心臟病？）不知道，我想可能有。他那麼肥，心臟負荷會較差。我今天見到他時，他的臉色不差，清醒的。（他當時未能企起身。）他平日都要慢慢起身，好似話隻手有點不舒服，希望不是很嚴重。」

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（即時娛樂）