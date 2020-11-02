【智能愛(AI)人】利用監製陳翹英師徒情 鄒凱光如願戲鬥李佳芯 (21:00)

鄒凱光（灘叔）日前客串無綫新劇《智能愛(AI)人》，跟女主角李佳芯（Ali）同場演出，是他首次參演無綫劇集，更是繼電影《飛虎出征》後再演「嫖客」。灘叔透露與此劇監製陳翹英是兩師徒關係，對方當年在ATV時帶他入行做編劇，今次師父出山拍劇，於是自動舉手參與，酬勞接近義務，因為師徒情不用多講。至於客串一場戲是否感滿足？灘叔笑言：「不知表現好有無得加。（對手是Ali有何感覺？）其實我是看到劇本有Ali做才開聲的，利用師徒情來換取Ali，我由有線已經很喜歡Ali，喜歡她很久，很想跟她合作，我喜歡她不似一般的藝人，很脫俗，很酷，很有型。」

笑指今場只得打戲，沒有咀戲會否感可惜？灘叔笑說：「我是正人君子，不會這樣想，不過師父已跟我說，在導演准許下可稍作修改劇本，不過我想最多都是改為被她打得多一點。（劇情說你向Ali抽水？）不寫我都抽，否則嫖客有什麼演出，不過他們醒目，寫了我就不敢亂抽。」

灘叔現時除了忙於度棟篤笑外，吳君如籌備的新劇也有份幫手，「疫情對我影響很大，再不是計算損失多少，而是去到適應了徬徨的程度，不過疫境下大家學懂互相幫助，亦深信機會會再來。就像今次有演出機會便把握，不會再想太多，亞視、ViuTV劇我都拍過，TVB真的第一次，希望往後再有些30集、50集的劇集找我演出1、2場」。

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（即時娛樂）