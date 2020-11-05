【使徒行者3】謝天華姜皓文客串結局 為《使徒4》留伏線 (00:15)

無綫台慶劇《使徒行者3》結局中，射殺大反派馬國明不是林峯演的爆Seed，而是「Laughing哥」謝天華，點解嘅？

記得《使徒2》結局馬國明最後神秘現身，拿着槍狠狠地說要血債血償，因他是長興社團話事人「魏德信」陳豪的弟弟魏德禮，為《使徒3》留下伏線。結果馬國明在《使徒3》以大反派登場擔重戲，結局時再次留下伏線，不單安排「Laughing哥」謝天華離遠射殺馬國明，還有《鐵探》的「Bingo」姜皓文客串，講他救了被馬國明滅口的「殷天俠」曾舜晞，指知道曾舜晞的真正身分，此時曾舜晞嬲爆說：「你應該知道發現我真正身分的人係咩下場！」「Bingo」笑着答他：「臥底唔係咁做！」

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除了謝天華與姜皓文這兩個特別人物出場外，還有在首集開場出現過黑幫殺手「畫家」鄭愷，在監獄見「爆Seed」林峯，要脅想知「釘姐」佘詩曼下落便要救他出去。

監製蘇萬聰接受《明報》電話訪問，他稱「Laughing哥」謝天華與「Bingo」姜皓文過往演繹的臥底角色深入民心，特別邀請友情客串，兩人立即答應及沒有收酬勞。問他們是否會參演《使徒4》？蘇萬聰說如大家反應好，公司又落實會開拍，都想搵他們幫手。至於佘詩曼（阿佘），他拍《使徒3》時想找阿佘拍，但阿佘檔期夾不到，之後看會否有機會合作。

（即時娛樂）