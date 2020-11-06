第一代有線主播 鄭文爆當年被呃入行：早知去考空姐 (22:53)

【專訪】鄭文（Cathy）於2003年加入有線電視，是第一代有線娛樂新聞主播，但她不諱言當年是被人「呃」入公司，結果做了7年才離開。

鄭文當年畢業搵工遇上SARS，令滿腔熱血、立志於新聞界創一番事業的她打亂陣腳，去超過10間傳媒見工均無下文，最終獲有線電視聘請，卻是娛樂新聞主播職位，她說：「完全畀人呃了入去做，我見新聞記者，但有線話無位，不過娛樂台請人，問我做不做？當時環境怎可能話不做，加上公司又近屋企，仲想點？當然『𦧲飯應』！」鄭文指初入行時很抗拒，因之前完全不看娛樂版，經常被上司勁鬧，做直播曾試過將黃家強說成黃家駒，「因為一簽就簽7年，以為自己入了英皇娛樂，中段其實想走，曾去了亞視新聞部見工且成功，可惜有線不放人，要我賠錢走，惟有留下來，幸之後總算做出興趣」。

對於舊同事黃翠如及余思敏先後與男明星結緣，鄭文不禁笑說：「我想，但無，你估我不想？但真的無憧憬過，莫非要去敲郭富城房門？」她直認本身性格比較簡單，交朋友從不理背景，緣分驅使下認識到當導演的老公，便決定離開有線與對方共諧連理，之後誕下女兒李熹穎（Sabrine），又獲何麗全邀請過檔Now TV娛樂新聞台，一做又是4年，最後不再簽約電視台，決定自己開製作公司，接電視台的外判節目做，當幕後和監製。

鄭文認為自己是入錯行，由始至終對娛樂圈沒有野心，「如果有，我就去選港姐。本身已是一個誤會，不是很想在娛樂圈發展，現在做幕後反而enjoy。妹妹（鄭瑩）卻做到了，在無綫新聞財經台當主播，如當年沒有入到有線，我也會一直見新聞工作至見得成為止，其實原因很戇居，因為曾覺得新聞記者好有型，看美國的新聞記者連官都窒，但現今的記者就畀人撳住打，以前會覺得做記者和醫生、律師一樣是專業，原來發覺讀錯書，好慘，讀又讀錯書，入又入錯行，早知當年去考空姐」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）