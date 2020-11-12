相識30載圈中閨密 劉美娟楊羚黎美嫻婚後齊變幸福師奶 (16:21)

劉美娟與張崇德曾經歷喪子之痛，兩人現在育有一對子女。（資料圖片）

劉美娟、楊羚、黎美嫻是相識逾30年的好朋友。楊羚、劉美娟分別於11月15號及28號生日，黎美嫻的生日則是10月19日，3位好姊妹日前就聚埋一齊食蛋糕慶祝。劉美娟在社交平台分享照片，她們雖然早已是「5」字頭熟女，但養顏工夫十足，外表仍然年輕！劉美娟說︰「踏入11月開始慶祝，我們也記不起一起慶祝了多少個生日！」

楊羚比劉美娟、黎美嫻年長1歲，3人同期出道，在TVB拍劇時成為好朋友，之後也各自找到另一半，組織了幸福家庭後淡出幕前。

就快55歲的楊羚出身於演藝世家，是著名電影演員兼粵劇名伶劉克宣的外孫女、已故「亞視鎮台之寶」劉志榮的外甥女。楊羚1988年加入TVB，曾拍攝接近30部電視劇，當中以《大時代》飾演的「方敏」最令觀眾留下深刻印象。2000年，楊羚與圈外男友黃建宗結婚，婚後育有一對子女，自此淡出幕前，專心相夫教子，成為幸福師奶！

54歲黎美嫻於1985年出道，TVB年代曾拍下《狄青》、《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》、《絕代雙驕》、《連城訣》等多部古裝劇，因而獲得「古裝王后」的外號，她與黎明、劉青雲合作的劇集《人在邊緣》亦予人深刻印象。1990年代中期，黎美嫻逐漸淡出娛樂圈，到教會從事院牧的工作。2005年，她與曾任機師的「元朗舖王」謝興肇結婚，之後退出娛樂圈，過着幸福人妻生活。

53歲劉美娟於1985年參加TVB的健美小姐競選並獲得亞軍而入行。她與黎美嫻當年均是TVB的當家花旦，曾合作拍攝《絕代雙驕》、《回到唐山》，因而成為好朋友。2001年，劉美娟與張崇德結婚，兩人曾經歷喪子之痛，大仔出世後不久夭折，夫婦二人互相扶持渡過難關，之後先後誕下一對仔女，一家四口過住幸福生活。劉美娟婚後主力照顧家庭，但年前也曾參與劇集演出，也有在電台主持節目。

（即時娛樂）