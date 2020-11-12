夫妻檔上陣拍廣告 蔡明思結婚1周年 老公贈洗碗機 (18:51)

蔡明思為了是次拍攝積極運動收身，但老公Steven只在前一晚節食。（大會提供 / 明報製圖）

Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年底與拍拖6年的圈外男友Steven結婚，早前適逢結婚一周年，他們夫婦檔上陣擔任婚禮公司代言人，走遍香港的郊外美景拍攝婚紗廣告。

Jessica說︰「我不知道香港有那麼多漂亮的地方，老公非常開心，他很喜歡行山，去一些未去過地方。到大欖涌、南生圍、錦田紅磚屋拍攝，對我們來說很新鮮。」Jessica以「震撼」來形容大欖涌的景色︰「我不知道香港有那麼靚的大自然地方，靚到我覺得有少少震撼，像去了外國。去年在日本為我們影結婚相的團隊，與今次拍攝團隊是同一班人，大家見到那麼靚的景色，都說不用去日本影。」

Jessica為了是次拍攝，事前不停做運動收身。她說︰「疫情下少了外出，加上最近經常下廚拍攝節目，煮完又找老公試食，他胖了很多。我要減肥，叫老公一齊減，但他不常和我一起做運動，反而拍攝前一日不吃晚飯，減一日不會太大分別。」

談到結婚周年禮物時，Jessica要求老公送她一部洗碗機︰「我說了很多次，他也不買，覺得會洗得不夠乾淨。有次Yanny特意讚洗碗機有幾好，比人手洗更乾淨，老公聽完就買給我。我很喜歡這份禮物，很開心，不怕會有『主婦手』了。」

（即時娛樂）