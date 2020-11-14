81歲劉詩昆再做爸爸 孫穎美國誕6.15磅女兒 最好生日禮物 (00:20)

81歲鋼琴大師劉詩昆的44歲太太孫穎日前在美國誕下重6.15磅女兒，今晚孫穎向傳媒公布喜訊，她開心說：「我是孫穎，很高興告訴大家，我和劉詩昆老師的女兒劉䔒䔒，乳名貝貝，已於2020年11月7日出生。她是上天給我們的最佳禮贈，貝貝有着如劉先生彈奏般靈動的巧手，以至我那開朗的眼神。相信貝貝降臨，加上我們簇新的音樂教學空間Pallas Piano的落成，將傳承劉老師和我的音樂天份，像一位天使，發揮延續我們那音樂人生與理想的使命，豐富我們寶貴的人生新階段。在此謝謝大家的關心和祝福，生命充滿各種喜悅與追尋，讓我們手挽手共同分享，為成長的每一刻喝采，為每個目標奮鬥。」

孫穎本月15日45歲生日，她說女兒是她今年最好的生日禮物，開心到暈！她形容女兒像小天使。

劉詩昆曾經歷兩段婚姻，首任妻子是葉劍英的女兒葉向真，兩人的兒子現年56歲。他跟第二任妻子蓋燕的兒子亦已24歲，兩段婚姻都離婚告終，劉詩昆與蓋燕的婚姻更鬧得不愉快。2001年劉詩昆認識孫穎，發展父女戀，現在有愛情結晶品。劉詩昆81歲再做爸爸，超越賭王何鴻燊78歲生孻女。

（即時娛樂）