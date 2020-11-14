曾偉權病逝｜金牌監製梅小青︰希望他在天堂開心生活 (18:12)

金牌監製梅小青今年3月曾與曾偉權通電話，她說當時曾偉權的聲線雖然沙啞但精神。（資料圖片 / 明報製圖）

曾偉權生前獲金牌監製梅小青重用，兩人早在亞視年代已開始合作，曾偉權當年更是因為演出梅小青監製的喜劇《滿堂紅》而戀上梅小惠。梅小青接受《明報》訪問時，表示至今仍聯絡不上曾偉權的契妹SaSa，所以未能確實曾偉權是否因肺癌病逝。

她表示最後一次見曾偉權是去年拍攝《法證先鋒IV》，也是兩人最後一次合作。梅小青說︰「今年3月中時曾跟他通電話，他的聲線有點沙啞，但精神。當時他說沒有用電話了，說有事就找SaSa。當時曾偉權給我的感覺是很有正能量的人，他有給照片我看，見他當時的精神狀態不錯。」

梅小青回憶當年在亞視由導演升為監製後，開拍的劇集《邊緣十八》就是由曾偉權當男主角。她說︰「曾偉權在亞視時一直是男主角，他演技好好。他轉投無綫後，我們仍有合作。我當年重返無綫開拍《宮心計2深宮計》，曾偉權演『駙馬』演得好好，很多人讚！他是個很好心腸的人，照顧很多流浪貓狗。他很溫文爾雅，很願意幫人，是個很會感恩及好肯講多謝的人。希望他脫離病痛，在天堂開心生活。」

梅小青目前希望能盡快找到SaSa，看看有什麼需要幫忙，知道喪禮日子後定會出席，送曾偉權最後一程。

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（即時娛樂）