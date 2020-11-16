諸朋好友｜黃日華感激苗僑偉代為愛妻搵靈位 最失落時陪伴左右 (17:02)

由崔建邦和張秀文主持的全新訪談式節目《諸朋好友》，昨晚一集請來昔日無綫「五虎」成員黃日華及苗僑偉（三哥）做嘉賓，盡訴二人40年的兄弟情。黃日華感激三哥，於他的愛妻梁潔華離世期間在旁陪伴及代搵靈位，令他相當感動。

當問到發生在他們之間最感動的事情時，三哥指五虎平日很少見面，但感情是「十年不見，一見如故」，加上大家識於微時，互相信任，各人亦很信任他，自己很開心之餘，亦感覺這是能維持友情至今的原因。

黃日華表示：「我太太剛離開時，是我最……失落、最無助的時候，三哥收到這個消息時，第一時間打電話來問候我，之後接下來個多月，很多次朝早打來問我起身未，出去食早餐……在這段時間陪着我、開解我，到我太太設靈出殯，他很有心，一早到場打點一切。他更義無反顧去幫我太太搵靈位，所以我真的要在這裏……衷心多謝三哥。說話無需要講太多，做兄弟的，支持你、扶持你、開解你，我覺得是任何錢也買不到。」

三哥隨即拍一拍黃日華膊頭，並說：「放心，隨時都在你身邊。」兄弟之情盡在不言中。

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（即時娛樂）