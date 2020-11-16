【專訪】《暖男爸爸》夠貼地 監製戚家基笑言劇本入不到無綫門口 (20:08)

ViuTV劇集《暖男爸爸》播出以來成為網上熱話，香港網民讚「貼地」、「感動」，內地豆瓣排行榜獲8.7分，相比無綫重頭合拍劇《使徒行者3》（8.3分）及《踩過界II》（7.4分）還要高，反映內地觀眾亦很欣賞。包辦故事創作、監製、導演兼編劇的戚家基形容此劇沒主線、平淡、非愛情故事，今次主題是想講人生，拍出現今社會環境下香港人需要治癒的戲，笑言《暖男爸爸》的劇本入不到無綫門口。

戚家基表示劇中每個角色也有存在的理由，以及他想講的故事，今次有兩個重要信息，第一是每個人是否值得上天給予第二次機會，主角阿榮（鄭中基飾）的第二次機會就是從悲傷中行出來；第二就是有很多事情變了便不能返轉頭。「這是一個誠實的劇本，我冇刻意迴避什麼或作調教，人的好與壞全部呈現。這是講人生，不是愛情故事，若果照TVB劇集的邏輯推進，阿榮老婆死了，他遇到3個女人，兒子跟其中一個投緣，最後他會揀誰？但人生不是這樣的，並非每個人會有尋寶、殺父之仇、破案、爭家產的經歷，並非這個劇情不好睇，但100部戲不用100部也一樣橋段」。

對於觀眾被劇中角色的遭遇感動，有男觀眾投訴邊睇邊流淚被人取笑。戚家基聲稱沒刻意炮製「催淚彈」，當中第3集爆余香凝飾演的暴龍媽媽已死，朋友意見是這情節至少要拖到第5集，但他卻不需要計算「喊位」，隨自然而行，「我不做這些計算，劇中好多角色也生活辛苦，這就是生活，你掀開電話簿，敢不敢話有9成朋友是幸福美滿？家家有本難念的經。（想扭轉香港觀眾看電視的邏輯？）我無刻意去做，難得有機會，ViuTV對我信任，放膽畀我做，就以最誠實的方法去做一個自己都覺得好睇的故事」。

《暖男爸爸》今個星期來到結局篇，阿榮跟芷明（張可頤飾）的發展是觀眾最關心的，戚家基的劇透卻是「深惡痛絕」，連預告片段也嫌多怕影響觀賞，在追問之下才以「曖昧」兩字作回應。

場地提供：ARF Cafe（石塘咀）

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（即時娛樂）