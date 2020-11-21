暖男爸爸｜不一樣的大團圓結局 鄭中基令觀眾淚流不止 (00:51)

《暖男爸爸》大結局，阿榮（鄭中基飾）沒有死令觀眾鬆一口氣！不一樣的大團圓結局帶來驚喜，各人也有新開始，果然好治癒。故事鋪排阿榮患抑鬱症，第15集還有阿榮喪禮的片段，究竟阿榮是否被「處死」引來揣測。大結局開場，「暴龍哥」幼稚園畢業，家長會上他說：「爸爸答應過我，他不會死的。」鏡頭一轉，護老院的姑娘拿著波哥（劉江飾）的拐杖到便利店，告訴阿榮波哥病逝的消息... ...鯨魚（余香凝飾）再度在大排檔出現，今次她正式跟阿榮道別，鄭中基的眼淚又令觀眾淚流不止。

尾聲是Bianca（陳俞希飾）與Lantau（強尼飾）的婚禮，眾人七嘴八舌討論愛的真諦，以為會嚇到Bianca縮沙唔嫁。阿榮與Lantau的對話解釋了「喪禮」一幕為何會出現，阿榮說發夢見過自己的喪禮布置跟婚禮相似，還見到一班朋友到齊悼念他，幸好虛驚一場。編劇安排Bianca與Lantau在婚禮上坦白面對自己的缺點，最妙是交換童年照，在婚姻中視另一半為小朋友，吵架不能講粗口，更不能出軌講大話。至於阿榮與芷明（張可頤飾）是互相扶持的好朋友，未來發展就留白，好感動！

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（即時娛樂）