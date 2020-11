金馬獎｜《十年》導演郭臻《夜更》奪「最佳劇情短片」 (21:01)

台灣《第57屆金馬獎頒獎典禮》今晚在國父紀念館舉行,電影《十年》導演之一的郭臻憑《夜更》奪得「最佳劇情短片」。郭臻未有到場,工作人員上台代為領獎。他先以國語感謝大會及評審,稱如香港電影金像獎也可以有這個短片及紀錄片的獎項,他一定支持,因為擔心大家再沒機會聽到。

代領人隨後改以廣東話說這部電影屬於每個在世界不同角落擁抱良知的香港人,表示作為電影人,只可以做一件很小的事,是本分,每一件微小的事或許不容易,雖然無法預計,但請相信小事亦能夠發揮大作用。他說︰「這個獎暫時由我們保管,有日黎明來到,我們會交還給大家,願大家好好療傷、好好休息、好好去愛,好好地照顧人性的複雜,然後擇善固執,最後想向全世界說,願自由歸於人民。Night is young, we keep on fighting! Save 12.」

《夜更》是郭臻繼《十年》的單元《浮瓜》後,第2部涉及政治題材的作品,內容講述一名的士司機在一晚之間遇到的人與事。《夜更》是在去年反修例運動期間拍攝,當中有些鏡頭是真實場面。

另外,香港導演李哲昕拍攝的烏坎事件紀錄片《迷航》奪「最佳紀錄片獎」 。

