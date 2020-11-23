張敬軒失去3位家庭成員感煎熬：學識在生活中找小確幸 (15:00)

張敬軒昨晚（22日）在紅館舉行演唱會，成為疫情下首位重返紅館開騷歌手。軒仔施展渾身解數，又以不同造型示人，期間還將「精美早餐」話題放上舞台，十分搞笑。

不過軒仔在個唱中，亦來個深情剖白。他表示近1年受疫情影響，往返廣州探親頭尾要隔離28日，所以只能靠視像跟父母溝通見面。軒仔又謂大家見他在社交網很好笑、很好玩，其實他這1年遇到很多挫折，11個月間失去了3位家庭成員，包括哥基犬被診斷患上漸凍症，看着牠行動一步一步流失，至吃不到東西，所以有段時間很煎熬，他說：「但生活就是這樣，一定會有苦和不順利，所以好和開心的時候要好好珍惜，亦要學識於生活中尋找幸福和小確幸。」

軒仔又大爆每朝起牀後，會收到老闆傳來的「長輩圖」，他說：「這代表有人關心你、想起你，尤其在這困難的時間，大家要分享多些愛給身邊的人。我也會繼續分享我的愛，忍受那些早餐。見到別人開心，我就會開心。」

去到尾聲，軒仔衷心感謝粉絲不怕換票過程麻煩仍來支持他，在獻唱《笑忘書》前，他再有感而發地說：「這首歌有千斤重的感覺，相信大家入來的心情跟我一樣，恍如隔世，本來看演唱會這理所當然的事，都變得那麼艱難。無論大家來自什麼崗位、來自哪裏，無論生活有幾苦幾艱難都好，有張敬軒的音樂陪伴大家，是我的福氣！」

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（即時娛樂）