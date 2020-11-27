第一代女主播｜陳貝兒入行不靠父蔭 跟木村拓哉一勾成名 (23:21)

【愛上女主播專訪】陳貝兒（Janis）由第一代有線娛樂新聞台主播，到無綫一線主持及司儀，一直靠努力而不靠父蔭，她坦言因雙子座性格，喜歡挑戰及嘗試新事物，覺得正確就會做到底，不論對工作或感情均貫徹始終，強勢形象因工作需要，私下是個普通女人。

陳貝兒於家中排第二，爸爸是資深演唱會監製陳永鎬，小學五年級遇上香港移民潮，隨父母移民到加拿大溫哥華。至2003年大學畢業，恰巧余詠珊透過當地電視台幕後高層，為剛開台的有線娛樂新聞台揀蟀，選中她擔任第一代有線娛樂新聞主播，於是決定回港，跟已回流的家人團聚。對於被外界質疑靠父蔭，陳貝兒說：「如果真的靠爸爸，我就做了歌手，不用那麼辛苦，但爸爸從沒有叫過我做歌手，很放心讓我自由發展，說優勢是比人多，有一班由細睇到我大的auntie、uncle、哥哥、姐姐惜，但行出來的路是要靠自己。我不會理別人目光，只專注自己的工作，這一行比其他行業競爭更多，所以更加不要讓別人影響到自己。」

提到訪問木村拓哉令她一勾成名，陳貝兒說：「原本約好的專訪因木村要提前返日本，要取消所有外國媒體訪問，無辦法之中要想辦法，唯有到酒店死等爛等，等了很多個鐘，終於感動到他肯接受訪問，這次是做娛樂新聞主播以來最難忘的事，觀眾亦因這個訪問而開始認識我，而我覺得難忘是除勾手指尾外，亦深深感受到做娛樂記者的辛酸，很多時真的要等待，等做到得來的滿足感和成功感。」

陳貝兒於有線發展了6年時間，離開轉到bma擔任市場推廣工作，但最終還是做電視台，短暫為now TV主持節目後，便正式加入無綫至今，當中主持的節目《嫁到這世界邊端》，更成為她個人的代表作。陳貝兒強調本身並不是很有野心的人，只是從小已凡事都認真，抱着做任何事都要對得住自己，不一定要贏的信念，做好每日的工作，相信條路就會慢慢行出來，「始終幕前工作是自己的興趣，其實主要這份工作可以做好耐，退休只是一個夢想，希望15年後可以退休，到時有多點時間做義工和做有興趣的事，或帶着早前考獲的專業法國甜品師證書，去法國開間小餐廳賣甜品，亦可能返加拿大，其實我沒有實質去想過，在哪裏也沒所謂，總之要舒舒服服，退休當然是求舒服。」

感情生活方面，2017年驚爆她與前夫黃國棟離婚收場，有指她因太投入工作而忽略了家庭，陳貝兒矢口否認，強調互相很支持對方的工作，「我不覺得工作影響到關係，始終當時決定要分開，是一個很成熟的決定，覺得可能是緣分或性格問題」。她稱離婚後很少追求者，可能是緣分未到，「別人經常說緣分到了就自然會出現，我等緊出現，不是以工作麻醉自己。其實自己一個都幾開心，就算習慣了也沒什麼問題，因為真的不急，現在人生也很充實，加上心態已不同，覺得即使自己一個，也不會缺少任何東西，工作方面很感恩，十分多機會，亦做得好好，還有自己的小生意，家人和朋友都給予我很多愛，其實我也不是好怕一個人生活，很難說明日行出街會遇到一個自己鍾意的，亦不會抗拒，但這一刻問我，真的覺得單身OK，很滿足現在的生活」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）