終現真身｜張敬軒外傭「遮遮」捧場睇騷 歌迷High爆 (15:27)

《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》進入第6場，昨晚（27日）軒仔不單邀請最近被他一手捧紅的家傭「遮遮」來演唱會，坐VIP位睇騷，又出心出力為歌迷現場求婚，連親筆簽名利市都準備好，場面感人。

昨晚到第4環節，軒仔唱完《桃色冒險》之後，就笑稱：「比個背脊大家睇下先！都算係我紅館開演唱會以來，最少布一件衫啦，我唔係偶像派，多得食姐姐（家傭）啲麵包白粥，食到個背脊瘡都冇粒！」

繼而軒仔說：「未加場前本身今（昨）晚係尾場，我一早預備請咗好多好朋友，家人來睇.....」歌迷此時已經聰明不停大叫： 「遮遮」，軒仔笑着向大家介紹：「我想同大家介紹一個好朋友，佢就係你哋每日係網上見到幫我煮早餐個位姐姐！」

坐於VIP位的「遮遮」，隨即開心起身同台上面的軒仔及觀眾打招呼，令全場觀眾掌聲歡呼聲不斷！

「遮遮」見軒Sir咁開心，觀眾又咁熱烈，突然於座位旁抽起一袋麵包，似想同軒Sir示意，已經買了他的明（今）天的早餐，引得全場爆笑及掌聲。見到「遮遮」揮着該麵包，軒仔忍不住大笑並反問： 「What？！ no bread again！啲 包係.....for breakfast or 宵夜？哈哈......thankyou for coming...」觀眾又再次笑到碌地。

軒仔續說：「佢之前一直照顧開80幾歲婆婆，所以佢最初來到，佢有問我，Sir，我好耐未照顧過teenager！你有咩想食？煎蛋？煎腸？個啲大家都係網上見到啦....佢雖然唔係我心目中朝朝可以比個半島早餐我的工人，但當我影完佢煮給我的早餐，分享出來畀大家咁開心，帶到好多人歡樂，所以我今（昨）晚要多謝『遮遮』，Thank you for bringing the joy to my life！你為好多朋友帶來多快樂。」

到Encore環節，軒仔突然說：「昨晚我好夜都瞓唔着，於是又上網係到『碌』，碌碌下發現Ig inbox內收到一條短信，跟住我收到一段片，我同佢交流咗一段時間之後，我決定喺呢度，播出呢條片。」

然後大熒幕上，就見到一個男歌迷向女朋友大講感人說話求婚。當大家見到女朋友答應時，全場觀眾亦報以熱烈掌聲祝福這一對小情人。

軒仔見男歌迷求婚成功，興奮大叫：「恭喜你呀！」 該男歌迷向軒仔示意多謝，開心到熱淚盈眶。軒仔此時於台上取出印有「軒」字的利市封，向一對小情人說：「我係一個好傳統的人，一對新人最緊要利利市市﹑身體健康﹑小弟我不知你哋幾時擺酒，唔知我可唔可以出席，所以提前放低人情先！比封『老毛』你，有我親筆簽名，永結同心幸福美滿！完騷後你地去搵工作人員拎啦。」 然後更送上「找對的人」，與全場觀眾祝福這對新人幸福美滿。

（即時娛樂）