拒再承受輿論壓力 鍾舒漫結婚前要密封戀情 (17:20)

鍾舒漫（Sherman）2005年參加《英皇新秀歌唱大賽》，奪金咪大獎而入行，直至今年9月離巢成為獨立歌手。Sherman早前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時，坦言去年完成音樂劇後開始思考離開英皇的問題，思前想後決定了，就不再恐懼。

她說︰「離開不代表我不開心﹗我在英皇15年來有得有失，一直有出歌、有MV、有工作。這不是客氣的說話，是英皇令鍾舒漫有了一個位置，起碼大家都聽過『鍾舒漫』這名字。我不會去想公司幫不幫到我，公司已盡了力，但大家也盡力後，能否做到我想要的就會有問號。我想要的，某程度是歌曲的的畫面、形象、音樂或舞蹈的種類。雖然公司一直給我很大的自由度，但始終大公司就有一大班人決策，太多人參與令我很大壓力。現在我可以很快下決定，責任我一個人承擔。」

妹妹鍾舒祺去年情人節與拍拖5年的結他手李恆韜結婚，身為家姐的Sherman坦言十分羨慕。她說︰「我很想結婚，也不想等太久，因為希望婚後先享受一段二人世界日子才生BB。這需要時間，我不想太遲生BB，我真的想生！」被問到有否遇上心儀對象時，Sherman欲言又止︰「這個不談了，可能有些事發生了但沒讓人知。人生總會出現你覺得合適的人，但現在不會有任何說法，不想再像從前，公開了或不小心被公開後要承受不少新聞，所以現在不會說，一說就代表我要結婚了！」

（即時娛樂）